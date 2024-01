O Carnaval de Belo Horizonte segue crescendo e demonstrando a força cultural e econômica do maior evento de rua do estado de Minas Gerais. Em 2023, Belo Horizonte teve R$ 5,2 milhões de foliões nas ruas, de 4 a 26 de fevereiro. Organizado de maneira espontânea e tendo como um dos principais atrativos a essência democrática e plural, a festa vem se consolidando a cada ano também como uma das mais importantes atividades turísticas da cidade.

Graças à criatividade e à diversidade em pauta, a cidade sempre ganha novos blocos, dos mais variados gêneros. De acordo com a Belotur, 168 novos blocos de rua se inscreveram para desfilar pela primeira vez em BH. Confira abaixo 10 blocos estreantes no Carnaval de 2024.

Bloco Tropicalize





Durante o Carnaval de BH de 2023, um grupo de amigos de infância teve a ideia de criar uma manifestação cultural de rua que refletisse tudo o que fez esse laço resistir ao tempo: respeito, liberdade, diversidade e muita música.

“Decidimos trazer para o Carnaval de BH um repertório um pouco diferente do que ouvimos por aí, fazendo uma homenagem ao Movimento Tropicalista”, explica Giovanni Leão, que faz parte da produção do bloco e é integrante do grupo musical.

Com uma banda de nove pessoas e uma bateria com 200, o repertório do Tropicalize faz um mix das canções de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Novos Baianos, Tom Zé, Os Mutantes e Clube da Esquina, com os ritmos tradicionais do Carnaval. O bloco irá desfilar na Avenida Brasil em frente ao Colégio Arnaldo, na segunda-feira de Carnaval, das 9h às 14h.

Bloco Canto da Cidade

Desde 2014, Lívia Rosa faz o Carnaval de rua em Ouro Preto com shows regados a muito samba e axé ao grande público. Estreando na sua cidade natal, Belo Horizonte, neste ano, com seu Bloco Canto da Cidade, Lívia Rosa fará uma grande homenagem aos 40 anos do axé music no Brasil e aos 32 anos de carreira de Daniela Mercury.

Cantora Lívia Rosa Divulgação Lívia Rosa

O bloco desfila no dia 3 de fevereiro, às 10h, na rua Sapucaí, esquina com o Viaduto Santa Tereza, em Belo Horizonte, trazendo no seu repertório samba, afro-sambas, axés, pagodes antigos, unindo todas as gerações carnavalescas para um público estimado em 35 mil pessoas.

Bloco Cheia de Manias



Criado em dezembro de 2022, o Cheia de Manias surgiu em uma confraternização de amigos, ritmistas apaixonados pelo Carnaval, que, em um de seus encontros rotineiros, chegaram à conclusão de que faltava uma homenagem explícita ao Grupo Raça Negra no cenário carnavalesco de BH. Foi selado o pacto de levar a ideia adiante para homenagear e reunir todos os fãs dessa banda, ícone da música brasileira.

O bloco atualmente tem cerca de 80 ritmistas, que compartilham o prazer de trazer à tona a energia do Raça Negra e promete agradar todos aqueles que apreciam o pagode dos anos 90.

Bloco da Bia



O novato Bloco da Bia surgiu com o nome Kids Mães em Movimento, mas teve o nome alterado para Bloco da Bia. O coletivo configura um bloco infantil e agita as crianças na Região da Pampulha.

O bloco que desfila desde 2017 na Av. Guarapari, no Bairro Santa Amélia, vem animado para 2024 com bandas e atrações para as crianças. O bloco fica parado e oferece segurança e conforto para os foliões mirins contando com toda estrutura de bares, restaurantes e padarias que apoiam o Carnaval de rua.

Bloco Estivaloucos



O bloco de rua Estivaloucos, fundado em 14 de agosto de 2023, vai participar do Carnaval no dia 17 de fevereiro, a partir das 13h, na Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova. Músicas de sucesso de vários estilos que marcaram a década de 1990 serão reproduzidas em ritmos de axé, pagode e samba-enredo.

Ensaio do Bloco Estivaloucos Divulgação Estivaloucos

O Estivaloucos surgiu a partir do bloco Caricato Estivadores do Havaí, quando a equipe percebeu que a comemoração seria limitada, visto que a maior parte do tempo era dedicada a preparar o desfile. Em razão disso, montaram o bloco de rua para estender a festividade, que hoje conta com cerca de 40 ritmistas.

Bloco Malukofonia - Os Sons das Periferias



O Malukofonia participará no dia 3 de fevereiro, com um dos trios elétricos do Bloco Banda Mole. O coletivo surgiu da parceria entre os DJs Roger Dee e Roger Moore, a partir do lançamento de um álbum com uma coletânea de raps da capital mineira. Ambos vêm de uma longa história no hip hop e na música preta de Minas Gerais.

Roger Moore explica que o repertório do bloco Malukofonia é predominado pela música eletrônica periférica. “É uma música muito influenciada por estilos como o hip-hop, funk e afrobeat”.

Além disso, o DJ compartilha sua satisfação e expectativa para a primeira participação no Carnaval de Belo Horizonte. Ele conta que o convite foi feito pelo bloco Baianas Ozadas e ressalta a oportunidade de dividir o acervo musical e tocar em sintonia com outras pessoas.

Bloco da Anninha



É também um bloco infantil, fundado por uma influenciadora digital. Com mais de 10 milhões de inscritos em seu canal no Youtube, Anninha sempre esteve ligada à cultura de BH, cidade onde nasceu e reside. Como foliã assídua, experienciou de perto o florescer do Carnaval de Rua e, a partir dessas vivências, identificou um fato sobre a festa: apesar de riquíssimo e diverso, o Carnaval de BH ainda possui uma oferta limitada de blocos dedicados exclusivamente ao público infantil, faixa etária conhecida pela criadora, por ser o público principal de seu canal no YouTube.

A carência de oportunidades para que as crianças também possam fruir desse momento de celebração da cultura brasileira inspirou a criadora a desenvolver o Bloco da Anninha. Hoje, o coletivo tem direção artística do carnavalesco Di Souza, conta com uma banda experiente e tem sua bateria formada por crianças de três projetos socioculturais reconhecidos de BH: Arautos do Gueto, Querubins e Seu Vizinho.

Bloco Aurora Pelada



Outro bloco infantil estreia neste ano: o Aurora Pelada. Fundado por mães, que coincidentemente partilham do nome Aurora, e pais que jogam futebol juntos em uma “pelada”, em um condomínio de Belo Horizonte.

A ideia do bloco surgiu dessa turma apaixonada pelo Carnaval, mas que sentia falta de algum evento próximo no bairro e nas redondezas.

Bloco Lá Vem Ela



O Bloco Lá vem ela é a idealização do maior sonho da cantora Márcia Drumond. Com mais 15 anos de carreira, tem o axé como principal influência musical e preferência no seu repertório. Amante desse movimento musical, a artista leva para os palcos sua voz e personalidade marcantes, a fim de encantar a quem assiste.

Dançarina desde criança, insere a modalidade para um verdadeiro show à parte. Além de sua animação e alegria contagiantes, o desfile promete ficar gravado no coração dos foliões.

Bloco do Fera



O Pré-Carnaval do Bloco do Fera também estreia este ano. No dia 4 de fevereiro de 2024, durante 6 horas de espetáculo com apresentação, os artistas do Fera Produções e convidados, estarão reunidos em um trio elétrico para proporcionar uma nova experiência de Carnaval.

Com uma expectativa de público de aproximadamente 10 mil pessoas, o evento tem como objetivo unir comunidades em torno da celebração da alegria, da dança e do espírito festivo que caracteriza o Carnaval e o funk.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata