Uma das bandas mais famosas quando o assunto é anos 1990 está de volta. No Doubt anunciou ontem (16/1) que fará duas apresentações durante o festival Coachella, dos Estados Unidos. O evento acontece entre os dias 12 e 14 de abril e 19 e 21 de abril.

Mais cedo, os fãs do grupo ficaram em polvorosa, após uma publicação que mostra uma vídeo chamada entre os membros da banda. Junto do baixista Tony Kanal, do guitarrista Tom Dumont e do baterista Adrian Young, a vocalista Gwen Stefani define que já está mais do que na hora de voltarem a fazer um show.

Em seguida, veio a lineup do festival. O nome do No Doubt aparece em destaque na parte de baixo do cartaz. Dona de hits como ‘Don’t speak’ e ‘Just a girl’, a banda explodiu com o álbum ‘Tragic kingdom’, de 1995. As canções misturavam elementos de pop rock, música alternativa e cultura jamaicana.

O grupo entrou em hiato em 2003, voltando em 2012, para o lançamento de ‘Push and shove’, seu trabalho mais recente. Em 2015, a banda fez uma série de sete shows que foi encerrada com uma apresentação em setembro daquele ano em Del Mar Fairgrounds, na Califórnia.

O No Doubt foi o responsável por lançar a carreira de Gwen Stefani, que se tornou uma diva pop nos anos 2000. Desde 2004, ela lançou quatro álbuns.

Atração brasileira

O lineup trouxe, ainda, a cantora Ludmilla entre os artistas que vão embalar o festival. A carioca se apresentará nos dias 14 e 21. Nas mesmas datas, sobem ao palco nomes como Doja Cat, J Balvin, Jhené Aiko e Khruangbin. O nome da funkeira está em destaque, na segunda linha.

Anitta, Pabllo Vittar, CSS, Emicida, Céu, Boogarins, The Twelves, Gui Boratto, Amon Tobin e Anna são outros brasileiros que já tocaram no Coachella. Mas, dessa vez, Ludmilla será a única representante do país.