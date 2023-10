677

Xuxa volta aos cinemas, após 14 anos de seu último lançamento Blad Meneghel Prestes a lançar seu novo filme, ‘Uma fada veio me visitar’, Xuxa anunciou nesta quarta-feira (4/10) que fará uma ação social no dia da estreia do longa, no feriado de 12 de outubro. Em parceria com o Ministério da Saúde, a Rainha dos Baixinhos disse que serão distribuídas entradas gratuitas para sessões de cinema para quem apresentar a carteirinha de vacinação em dia. A apresentadora, no entanto, não deu mais detalhes de como funcionará a ação.

No último mês de agosto, Xuxa foi estrela da campanha de multivacinação ao lado do icônico personagem Zé Gotinha. Mas a apresentadora, que já foi o rosto de ações parecidas nas décadas de 1980 e 1990, disse que o resultado não foi satisfatório e que a maioria das crianças segue com a carteira de vacinação desatualizada.

Por conta do baixo desempenho da campanha e vendo a ação que a cantora Ludmilla promoveu, trocando ingressos para o show ‘Numanice’ por doações de sangue, no Rio de Janeiro, Xuxa teve a ideia. “Ludmilla fez uma coisa muito linda. Eu queria bater palmas não só com a mão, mas com o corpo inteiro. E eu achei muito bacana. Na época do ‘Lua de Cristal’ a gente fez (uma campanha) que era doar 1kg de alimento não perecível para poder entrar no dia da estreia, e eu fiquei pensando no que a gente poderia fazer no caminho da Ludmilla”, contou.

“Infelizmente, a campanha (do Ministério da Saúde) não deu tão certo como nos anos 1980. Eu fiz ‘gotinha, gotinha, tchau, tchau paralisia’ e 97% das crianças foram vacinadas. O Brasil era o primeiro país com crianças mais vacinadas. Hoje, eu não sei qual número está, mas é pouquíssimo, tipo 30, 35% das crianças estão sendo vacinadas. Então, no gancho dos anos 1980, que é o filme, e pegando carona na Ludmilla, a gente podia pedir para que as pessoas se vacinassem”, destacou.

Xuxa ainda criticou os pais que duvidam da ciência e da eficácia das vacinas. “As crianças precisam ser vacinadas. Eu respeito um adulto dizer que não quer tomar a vacina x, y ou z, mas uma criança tem que ser vacinada”, pontuou.

Segundo o portal Cinepop, a ação no Rio de Janeiro será realizada em parceria com uma rádio. O site ainda destaca as regras que são adotadas em terras fluminenses: os menores de 15 anos ganham pares de ingressos apresentando o comprovante de imunização e montando um quebra-cabeça com a arte da campanha no tablet, em até um minuto. A ação começou nessa terça-feira (3/10).

Ainda de acordo com a publicação, os estados de Rondônia, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais poderão contar com rádios locais para a retirada de ingressos, mediante apresentação da carteirinha e de um documento de identificação com foto.

Fada engajada

Além da ação voltada à vacinação, o filme ‘Uma fada veio me visitar’ trata de diversas causas sociais, buscando conscientizar, especialmente, crianças e adolescentes. As principais são o bullying, as mudanças na adolescência e o etarismo, mas algumas cenas também abordam questões como o reflorestamento e o veganismo.

A história do filme é baseada no livro homônimo de Thalita Rebouças, lançado em 2011. A autora, inclusive, é uma das roteiristas do longa. Ela contou que Xuxa fez diversas contribuições para a trama, como trazer grandes nomes da década de 1980 nos personagens encarnados pela fada Tatu.

“Foi um pedido meu de falar de questões atuais, eu falei com ela (Thalita) e ela já deu um jeito de colocar no roteiro. Foi uma coisa feita a quatro mãos”, destacou Xuxa. A escritora também disse que os temas foram tratados com leveza. “Não ficou panfletário. Eu acho que isso a Xuxa soube fazer lindamente. Ela passa ali e fica a mensagem”, elogiou a escritora.

Além de Thalita, Patrícia Andrade também assina o roteiro da produção, que tem direção de Vivianne Jundi.

‘Fadas existem’

Em uma brincadeira com a colega de elenco Tontom Pérrissé, Xuxa revelou que, além de ter visto duendes, também acredita na existência das fadas. “Eu estudei muito para fazer o ‘Duendes’ 1 e 2 e vi que realmente existem fadas, tá?”, respondeu. A filha de Heloisa Pérrissé tinha dito momentos antes que era difícil gravar cenas em que a fada aparecia, porque tinha que passar que aquele personagem não passava de uma lenda.

Depois, Xuxa ainda contou uma experiência pessoal de quando viu uma fada. “Eu vi uma luzinha andando no meu quarto. Eu acendi a luz achando que era um vagalume, mas a luz sumiu. E a luz iluminava o quarto todo. A Sasha era pequena e eu acordei ela para mostrar que tinha uma luzinha. Não vi luzinha, não vi nada. Se é uma fada, não sei. Mas não fala que não tem fada, porque tem”, relembrou.

‘Uma fada veio me visitar’

No filme estrelado por Xuxa, a Fada Tatu, vivida pela apresentadora, é escolhida para transformar as adolescentes Luna (Tontom Périssé) e Lara (Vitória Valentim), que se odeiam, em melhores amigas. Além do desafio com as jovens, a fada, que passou quatro décadas congelada, tenta se adaptar às mudanças dos tempos atuais, como a moda e o celular. Mas percebe que os problemas adolescentes não mudaram tanto com o passar dos anos.

O elenco também conta com Dani Calabresa, Lívia Inhudes, Manuela Kfuri, Vitória Valentim, Henrique Camargo e Lucas Burgatti. Além da participação especial da influenciadora Camila Loures. O longa é produzido pela Bronze Filmes, em coprodução com a Paramount Pictures e a Rubi Produtora, e tem distribuição da Imagem Filmes.