Jovens cristãos fazem evento de oração na Praça da Liberdade neste sábado

Mariana Costa e Marcos Vieira - Cerca de 300 jovens cristãos se reuniram na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, neste sábado (9/8) para compartilhar momentos de fé e oração. O evento ‘Fire na Praça Brasil’ tem como objetivo, segundo os organizadores, proclamar o Evangelho, compartilhar mensagens de salvação e orar pela transformação de vidas.





A mobilização é liderada por jovens cristãos, como Raphael Yoshimura, de 23 anos, um dos líderes do movimento. De acordo com ele, as orações acontecem há 8 anos em praças na capital e Grande BH, mas é a primeira vez que conta com uma grande estrutura. Yoshimura explica que a celebração faz parte do movimento ‘Fire Up Collective’, que propõe a unidade de igrejas cristãs de todas as denominações.

O evento é aberto ao público e reflete a força de jovens que se unem pela fé, coragem e amor ao próximo.