Jovens cristãos fazem evento de oração na Praça da Liberdade neste sábado

Segundo os organizadores, o objetivo é compartilhar mensagens de salvação e orar pela transformação de vidas

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
09/08/2025 19:03 - atualizado em 09/08/2025 19:19

Jovens se reuniram na Praça da Liberdade em oração, neste sábado
Jovens se reuniram na Praça da Liberdade em oração, neste sábado crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Mariana Costa e Marcos Vieira - Cerca de 300 jovens cristãos se reuniram na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, neste sábado (9/8) para compartilhar momentos de e oração. O evento ‘Fire na Praça Brasil’ tem como objetivo, segundo os organizadores, proclamar o Evangelho, compartilhar mensagens de salvação e orar pela transformação de vidas. 

A mobilização é liderada por jovens cristãos, como Raphael Yoshimura, de 23 anos, um dos líderes do movimento. De acordo com ele, as orações acontecem há 8 anos em praças na capital e Grande BH, mas é a primeira vez que conta com uma grande estrutura. Yoshimura explica que a celebração faz parte do movimento ‘Fire Up Collective’, que propõe a unidade de igrejas cristãs de todas as denominações. 

Cerca de 300 jovens cristãos se reuniram na Praça da Liberdade para compartilhar momentos de fé e oração Marcos Vieira/EM/D.A Press
Cerca de 300 jovens cristãos se reuniram na Praça da Liberdade para compartilhar momentos de fé e oração Marcos Vieira/EM/D.A Press
Cerca de 300 jovens cristãos se reuniram na Praça da Liberdade para compartilhar momentos de fé e oração Marcos Vieira/EM/D.A Press
Cerca de 300 jovens cristãos se reuniram na Praça da Liberdade para compartilhar momentos de fé e oração Marcos Vieira/EM/D.A Press
Cerca de 300 jovens cristãos se reuniram na Praça da Liberdade para compartilhar momentos de fé e oração Marcos Vieira/EM/D.A Press
Raphael Yoshimura, de 23 anos, um dos líderes do movimento Marcos Vieira/EM/D.A Press
O participante Thiago Augusto Marcos Vieira/EM/D.A Press

O evento é aberto ao público e reflete a força de jovens que se unem pela fé, coragem e amor ao próximo.

