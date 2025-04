Viagem gastronômica pela fé

SIGA NO

Na cozinha de qualquer casa brasileira, entre aromas e sabores, acontecem encontros que vão além da comida. É ali que histórias são contadas, vínculos se fortalecem e a vida acontece. Inspirado por esse cenário, o padre Francys Silvestrini encontrou uma forma de conectar fé e alimentação. Em Sabedoria teogastronômica, segundo volume de uma trilogia publicada pela Edições Loyola, o jesuíta propõe uma reflexão sobre a religiosidade presente no compartilhamento da experiência de comer.



Baseado nas Escrituras e no pensamento do cardeal José Tolentino Mendonça, Francys explora a relação entre comida, fé e convivência, além de evidenciar o papel simbólico das refeições como espaços de acolhimento e transformação. “Eu tento refletir sobre a nossa vida e relações a partir da alimentação”, enfatiza o autor. Segundo ele, a mesa sempre foi um lugar de partilha na tradição cristã, e é preciso reconhecer a espiritualidade nos gestos simples do cotidiano, como o ato de cozinhar.



Sabedoria teogastronômica se estrutura em quatro partes. A primeira coloca o leitor no centro da exegese bíblica, com uma análise da alimentação como elemento fundamental na construção da humanidade. A segunda aprofunda a fé como uma arte da presença real ao associar o ato de nutrir-se e a experiência de comunhão. Na terceira, o autor faz uma releitura gastronômica do Antigo Testamento, em que a comida reflete as identidades socioculturais da época. Por fim, a quarta parte é a retomada culinária e eucarística da proposta humanizadora e acolhedora de Jesus.



O primeiro volume da série, intitulado Autobiografia Gastronômica, foi lançado durante a 2ª Jornada de Nutrição da PUC-Rio com participação do autor em sessão de autógrafos. Já o terceiro tomo da trilogia tem previsão para ser publicado no segundo semestre deste ano.

contatos

Saúde Feminina – Na incansável buscadora espiritual, Maria José Marinho, de 93 anos, com mais de 55 anos dedicados à ioga e às ciências orientais, promove, dia 15 de abril, terça-feira, das 14h às 16h, o workshop A Arte de restaurar sua imunidade, saúde e beleza, voltado para a mulher, com o mestre Edward (master em PsycoEnergetic Protection), que vem dos Himalaias. Será na Escola Ponto de Equilíbrio, na Av. do Contorno, 4614, 10º andar, Funcionários. Inscrições e mais informações pelo WhatsApp 99145-7178, até dia 10 de abril.

Equilíbrio energético – A terapeuta energética Renata Moon aplica diversos tipos de técnicas em seções on-line e presenciais com objetivo de proporcionar para a pessoa equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. O trabalho é feito a partir da leitura intuitiva de arquétipos, que mostra qual o tratamento ideal para cada um. Informações e agendamentos pelo telefone e WhatsApp (31) 98597-8885.

Projeciologia – Já teve a sensação de estar fora do corpo? Já teve sonhos lúcidos? Sonhos com sensação de estar voando? O IIPC-BH abre matrículas para o curso presencial de Projeciologia, de 15 de março a 7 de junho. Aulas aso sábados, das 9h às 14h30. Local: Av. do Contorno, 2090, sala 901, Floresta. Mais informações pelo telefone (31) 3653-2619.

Terapias energéticas – As sessões de terapias energéticas trazem benefícios que ajudam a melhorar a vida em muitos aspectos. Desconfortos emocionais podem causar doenças físicas, é possível sentir dores, ansiedade, medos, crenças limitantes e muitas sensações que causam mal-estar. É um sinal de que é preciso equilibrar a Energia Vital, restaurando autoestima, vitalidade, saúde e bem-estar. A terapeuta Alcéa Romano trabalha com reiki, barras de access, mesa radiônica da sombra ao sol e frequências de luz. Contato (31) 99971-6552.

Mapa de arquétipos – Desenvolvido pela psicóloga Luciana Diniz, é um método de levantamento de potenciais. Focada em consciência estratégica, utiliza a análise simbólica da astrologia sem misticismos, mas com sincronismo, conceito criado por Carl Gustav Jung. O Mapa de Arquétipos com foco vocacional onde responde à pergunta “Para o que eu sou necessário?”. São quatro sessões de até 1h30. Informações (31) 99947-4967 ou no https://linktr.ee/lucianadiniz.psi

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.