O evento religioso “Visita do Profeta”, capitaneado pelo Bispo Bruno Leonardo neste domingo (15/12), bateu o recorde de público do novo Mineirão, considerando jogos, shows e outras frentes. No total, 68.011 pessoas estiveram presentes - a informação foi confirmada pela assessoria do estádio.

Até então, os eventos de maior público do Gigante da Pampulha desde sua reforma - o local foi fechado em meados de 2010 e reinaugurado no início de 2013 - foram os festivais Festeja (2018) e Planeta Brasil (2022), o show da banda norte-americana Metallica (2022) e os Butecos do cantor sertanejo Gusttavo Lima, todos na faixa de 60 mil espectadores.

Já no futebol, o recorde de público é de agosto deste ano, com 61.583 torcedores presentes no clássico entre Cruzeiro e Atlético, pelo Campeonato Brasileiro - o jogo contou somente com torcida celeste.

A assessoria do Mineirão explica que o número de mais de 68 mil pessoas presentes no "Visita ao Profeta" supera a capacidade dos jogos de futebol, pois o evento ocupou tanto a arquibancada quanto o gramado do estádio.

A expectativa inicial era de que 77 mil pessoas estivessem no espetáculo promovido pelo Bispo Bruno Leonardo, conhecido por realizar trabalhos humanitários, especialmente em hospitais de tratamento de câncer. Durante o evento, com entrada gratuita, o líder religioso anunciou a doação de R$ 1 milhão ao Instituto Mário Penna.

Nas redes sociais, Bruno conta com mais de 60 milhões de seguidores, sendo 37 milhões de inscritos no YouTube - números que o fazem ser apontado como o líder religioso mais seguido do Brasil.

Antigas marcas

No antigo Mineirão, o recorde também pertenceu a um evento religioso: a gravação do álbum "Preciso de Ti", do grupo de música gospel Diante do Trono, que, em 2001, contou com 210 mil espectadores.

Em partidas de futebol, o recorde de público do antigo estádio foi de 132.834 torcedores (74.859 pagantes), que acompanharam à final do Campeonato Mineiro de 1997, entre Cruzeiro e Villa Nova.