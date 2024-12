Informações preliminares indicam que o suspeito de estuprar mulher em monte de oração, em BH, não fazia parte do grupo





Um homem, de 29 anos, foi preso suspeito de estuprar uma mulher em uma área de mata no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, neste domingo (15/12). A vítima, de 40 anos, fazia parte de um grupo de oração que utilizava o local, já conhecido pela prática.





Informações preliminares indicam que o suspeito não faria parte do grupo e que ele e a vítima não se conheciam. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, uma equipe do 5º Batalhão foi acionada para atuar na ocorrência.





No local, os militares foram informados por testemunhas de que o homem havia fugido para uma área de mata mais fechada, mas não havia deixado o monte. No momento da prisão, ele carregava uma bíblia. A polícia não soube responder se ele teria se aproveitado da oportunidade para praticar o crime ou se teria premeditado o estupro.

Ao Estado de Minas, o tenente Dhionatas, da Polícia Militar, afirmou que o acionamento rápido da corporação foi essencial para que o suspeito fosse detido rapidamente. "É importante destacar a rapidez da comunidade, que já participa da rede de vizinhos protegidos, em demandar a presença das viaturas. Foi isso que possibilitou que os policiais chegassem mais rápido e prendessem o autor em flagrante e no local dos fatos."









Ainda segundo a PMMG, o suspeito tem passagens anteriores pela polícia por tráfico de drogas, roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Ele foi encaminhado à Delegacia da Mulher, da Polícia Civil.