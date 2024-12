Não se sabe ainda as condições da fuga de Lucas Campanha

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) emitiu um alerta pela fuga de um preso considerado de alta periculosidade, Lucas Campanha da Silva, de 34 anos, que escapou da Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio, na madrugada de sábado (14/12).





As circunstâncias da fuga não foram informadas. Como ela pode ter acontecido até mesmo durante o dia, o órgão abriu uma investigação, um procedimento administrativo interno.





A fuga somente foi descoberta na manhã de sábado, quando não encontraram o preso em sua cela.





Lucas tem 42 processos registrados na Justiça, julgado e condenado em todos eles, em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. Segundo informações da Justiça, as penas, somadas, representam mais de 200 anos.









O fugitivo tem ligações com o crime organizado. O alerta emitido pela Sejusp foi encaminhado para outros estados, em especial os que fazem fronteira, do lado oeste, com Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia