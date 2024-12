Crime ocorreu no Jardim Leblon, na Região de Venda Nova

As polícias Civil e Militar procuram pelo mestre de obras Aldair José Lins, de 50 anos, suspeito de ter assassinado a mulher dele, Adriana Geralda Farias, de 49 anos, com dois tiros. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (12/12), no Jardim Leblon, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O suspeito subiu numa motocicleta e fugiu.





Segundo informações do boletim de ocorrências da Polícia Militar, o mestre de obras e a mulher eram separados, mas viviam no mesmo endereço.





Testemunhas contaram aos policiais que o mestre de obras estaria insatisfeito, porque a mulher estaria namorando outra pessoa.





Uma sobrinha da vítima contou aos policiais militares que eles estiveram casados por 20 anos e que têm dois filhos, um de 20 anos e outro de 12.





Segundo os parentes, a mulher deveria ter deixado a casa, mas insistia em permanecer nela, alegando que quem deveria sair é o marido. Eles teriam tido diversas brigas.

