Uma mulher, suspeita de matar sua companheira na última segunda-feira (9/12) no Bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, foi presa nesta quarta-feira (11/12) pela Polícia Civil em Santa Rita do Sapucaí, distante 140 quilômetros de Poços, para onde tinha fugido logo depois de cometer o crime.





As investigações foram feitas por policiais das delegacias das duas cidades. A vítima e a suspeita mantinham um relacionamento amoroso conturbado desde o início de 2023, marcado por episódios de violência doméstica, com registro de duas ocorrências policiais.





Em julho de 2023, a suspeita chegou a ser presa por descumprir medida protetiva. As duas voltaram a se relacionar em outubro de 2024.





No dia do crime, a mulher encontrou com a vítima portando uma faca. As duas discutiram e a suspeita teria desferido um golpe na vítima, atingindo-lhe o coração. Esta chegou a ser socorrida, sendo levada para a Santa Casa de Poços de Caldas, mas não resistiu.





Depois de cometer o crime, a suspeita fugiu, levando o celular e a motocicleta da vítima, utilizando o aparelho para enviar mensagens ameaçadoras a duas mulheres com quem a vítima teria se relacionado.





Na manhã desta quarta, policiais da 1ª Delegacia de Polícia em Poços de Caldas, comandados pela delegada Juliane Emiko Hissanaga Quaggio, receberam informações sobre a localização da foragida, em Santa Rita do Sapucaí.





Eles se comunicaram com policiais da cidade, que a prenderam em flagrante e, imediatamente, a levaram ao Fórum de Poços de Caldas, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.





