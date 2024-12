Operação de combate a fraudes realizadas através de compras com cartão de crédito foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (11/12)

Uma operação do Ministério Público, por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Ribeirão das Neves e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e da Polícia Militar que visa combater fraudes praticadas através de compras por cartão de crédito foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (11/12).

A operação tem por objetivo investigar a prática dos crimes de estelionato, falsidade documental, organização criminosa e lavagem de dinheiro.





Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Monte Belo, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa e Vespasiano. Também foi deferida a indisponibilidade de bens no valor total de R$ 3.176.309,37 e o sequestro de 27 veículos.





“Chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio de representação firmada por instituições financeiras, que empresas de fachada foram constituídas e efetuavam venda simulada através de máquinas de cartão de crédito, recebendo, a partir do pedido de antecipação de crédito, o valor pela efetivação do negócio”, divulgou o MP.

Depois, o falso consumidor, que teria efetuado a suposta compra, entrava em contato com os canais de comunicação da instituição financeira, contestando a transação.

A compra efetuada pelo cartão de crédito do cliente era cancelada, mas a empresa de fachada já havia recebido, a título de antecipação de crédito, o pagamento, gerando prejuízo às instituições financeiras.

Três promotores de Justiça, dois servidores do Ministério Público e 65 policiais militares participaram da ação.