Ao menos três pessoas foram presas na noite dessa terça-feira (11/12) suspeitos de envolvimento em furtos de carros de luxo na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dois veículos Toyota Hilux SW4 foram recuperados em duas ocorrências.





Em uma casa no bairro São João Batista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, um homem, de 42 anos, e uma mulher, de 29, foram presos. Segundo a PM, os militares receberam informações sobre a localização de uma SW4 com queixa de furto.





A residência estava com o portão entreaberto, o que permitiu que os policiais visualizassem o homem trocando a placa da caminhonete.





Durante buscas dentro do carro, a polícia encontrou itens usados para encontrar e bloquear rastreadores, além de um bloqueador de sinal. Já dentro da casa, objetos pessoais da proprietária do veículo, de 52, foram localizados.





O casal foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Já em Caeté, na Grande BH, um homem de 29 anos foi preso depois de uma perseguição e troca de tiros com a polícia. Ele estava dentro de uma SW4 com queixa de furto com outros dois colegas, que conseguiram fugir e ainda não foram localizados.





Segundo a polícia, o carro foi rastreado na Estrada do Morro Vermelho, na zona rural de Caeté. Ao verem a viatura da PM, os ocupantes iniciaram a fuga e dispararam contra os agentes, que revidaram.





O trio bateu o carro contra uma árvore e fugiu a pé em direção a uma mata. A região foi cercada e um dos suspeitos foi preso. Ele resistiu à abordagem com socos e chutes e foi necessário o uso de força para contê-lo.





Já imobilizado, ele confessou ter participado do furto da SW4 devido a dificuldades financeiras.

Nenhum militar ficou ferido na troca de tiros. O suspeito recebeu atendimento médico devido a escoriações pelo corpo e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.