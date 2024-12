A Avenida Afonso Pena, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi palco da 7ª Caminhada Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas na manhã deste domingo (1/12).

Com a participação do bloco carnavalesco Baianas Ozadas, os manifestantes se reuniram na Praça da Bandeira e avançaram até a Praça Tiradentes carregando faixas e cartazes com mensagens pela defesa do direito a uma vida livre de assédios, agressões e feminicídios.

Esta edição do evento relembrou especialmente o caso da advogada Carolina da Cunha Pereira França Magalhães, morta em 2022 em caso que tem seu então namorado como principal suspeito.





A passeata é organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil e aconteceu também em outras cidades do país. A organização reúne milhares de integrantes e atua em diversas frentes pela sensibilização social e governamental acerca dos índices de violência contra as mulheres.





Além das caminhadas e atos de rua, o grupo produz relatórios e cartilhas que atestam a realidade de violência cotidiana contra as mulheres no Brasil e no mundo e propõem estratégias de enfrentamento da questão. A organização estende ainda o debate para como o subjugo feminino é tonificado por outras formas de discriminação com as de ordem racial, econômica, capacitista e os preconceitos associados à sexualidade.











Caso Carol





Com participação de familiares de Carolina Magalhães e o rosto dela em camisetas, os manifestantes reivindicaram justiça no caso da morte da advogada de 40 anos em junho de 2022.





Carol, como era conhecida em seu círculo de convivência mais próximo, caiu do oitavo andar do prédio em que morava no Bairro São Bento, em Belo Horizonte. O caso foi inicialmente tratado como suicídio, mas investigações da polícia civil apontaram que o advogado Raul Rodrigues Costa Lages, namorado da vítima, é o responsável pela morte.





Raul tornou-se réu em setembro deste ano, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aceitou a denúncia do Ministério Público (MPMG). De acordo com a tese da promotoria, o suspeito agrediu a companheira e a deixou desacordada. Com a mulher sem possibilidade de reação, o advogado ainda teria limpado a casa e realizado outras atividades domésticas antes de cortar a tela de proteção de uma das janelas do apartamento, por onde jogou a vítima.

O advogado responde ao crime em liberdade. A denúncia ainda aponta que o relacionamento de Raul e Carol era conturbado e com brigas frequentes. O suspeito estaria ‘inconformado’ com a possibilidade do término do namoro à época do assassinato que, pelas circunstâncias descritas na investigação, enquadra-se como feminicídio.



A gradação das formas de violência até o ato final do assassinato de uma mulher por sua condição de gênero é uma das formas apresentadas para conscientizar sobre relacionamentos abusivos e alertar para os riscos a ele atrelados. O Grupo Mulheres do Brasil, inclusive, elaborou um “Violentômetro” que explica os níveis de atenção necessários para a proteção feminina.