O Baianas Ozadas, tradicional bloco de carnaval da capital mineira, já está se preparando para o ritmo da folia. As inscrições para a bateria e ala de dança ‘ozada’ estão abertas e o primeiro ensaio-oficina vai ocorrer neste sábado (16/11).





Os veteranos interessados em participar novamente podem se inscrever para fazer parte do bloco até o dia 30 deste mês. Já os novatos, têm até 16 de dezembro.





Os ensaios vão até fim de fevereiro, na semana de véspera do cortejo, que acontece na segunda-feira de carnaval (3/3/2025). Nos formulários de inscrições, disponíveis no Instagram do bloco, há um calendário das datas dos ensaios, que podem sofrer alterações. Eles acontecem nas manhãs de sábado e eventualmente em dias de semana à noite.

O participante precisa ter frequência mínima de 2/3 dos ensaios para poder desfilar. Já os novatos que necessitam de maior prática deverão participar de 3 das 4 oficinas que vão acontecer em dias de semana.





No formulário para se inscrever, o interessado vai precisar responder algumas questões a respeito da familiaridade com instrumentos, cortejos de carnaval e o Baianas Ozadas.





Valor

Os valores do pacote, que devem ser comprados para participar tanto da bateria quanto da ala de dança, são: R$ 440,00 para novatos e R$ 380,00 para veteranos (que realizaram cadastro em anos anteriores). O valor poderá ser dividido no cartão em até 4 vezes ou à vista. No pix há desconto de 5%.

