A Prefeitura de Belo Horizonte abriu inscrições do Edital de Auxílio Financeiro para Blocos de Rua do Carnaval 2025. Os interessados terão até o dia 29 de novembro para apresentar a documentação necessária na Gerência de Licitações e Contratos da Belotur, localizada na Rua Espírito Santo, 527, no Centro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Além disso, os blocos devem estar cadastrados no registro oficial.





O investimento global para o ano que vem foi reajustado em aproximadamente 6%, totalizando R$ 1,762 milhão. Em 2024, o valor global aportado foi de cerca de R$ 1,663 milhão. A quantia será dividida em três grupos:





- Categoria A: R$ 22,8 mil para cada um dos blocos contemplados, que pode chegar até 50

- Categoria B: R$ 13,2 mil para cada um dos blocos contemplados, que pode chegar até 35

- Categoria C: R$ 8 mil para cada um dos blocos contemplados, que pode chegar até 20





Caso alguma categoria não preencha o número máximo de escolhidos, a quantia remanescente será redistribuída para os grupos seguintes, desde que existam blocos habilitados ainda não contemplados.





No ano passado, a prefeitura distribuiu R$ 21,5 mil para cada um dos 50 selecionados na categoria A, R$ 12,5 mil para os 35 blocos da categoria B e R$ 7,5 mil para cada um dos 20 blocos selecionados da categoria C.





Exigências para participar





Os blocos contemplados deverão exibir as marcas da PBH, da Belotur e de Turismo nas peças de divulgação dos desfiles, com a chancela de patrocínio. Além disso, deverão participar da palestra “Protocolo Quebre o Silêncio”, que abordará medidas para apoiar mulheres em situação de risco, prevista para ser realizada antes do início oficial do Carnaval 2025.





A prefeitura da capital mineira informou que o valor disponibilizado poderá ser utilizado na contratação de músicos, dançarinos, assessores, produtores, técnicos de som, seguranças, equipe de apoio, motoristas, brigadistas, mini trio, UTI móvel, entre outras despesas descritas no edital.





A documentação entregue será analisada pela comissão julgadora, e a pontuação será atribuída conforme os critérios descritos no edital. Entre eles, estão:





- já ter desfilado em edições anteriores

- ter realizado atividades entre março e setembro de 2024;

- manter diálogo com a comunidade e associação de bairro e comerciantes da região onde o desfile acontecerá;

- realizar atividades que promovam o respeito à diversidade e a inclusão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato por meio do e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br até 24 horas antes do prazo final do edital. Além disso, a Belotur realizará uma palestra pública no dia 19 de novembro, das 19h às 22h, em seu auditório, localizado na Rua Espírito Santo, 527, Centro.