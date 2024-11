As linhas do transporte coletivo que circulam por oito pontos de ônibus da região Central de Belo Horizontes serão reorganizadas a partir desta quinta-feira (14/11). De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, os ajustes são importantes para garantir o melhor dimensionamento e capacidade dos pontos, além possibilitar o melhor agrupamento das linhas conforme os destinos dos passageiros.





Vão ser alvos da reorganizaçãos as linhas 1505R, SC04B, 9404, 225, 82, 9205, 9411, 9408 (desvio feira) e 9503 (desvio feira), 9411, 9201, 9205 (atendimento Patrocínio), 9030, 9801, 4031, 9030, 9801 e 9101 que passam pelos pontos Alameda Ezequiel Dias, 465; Alameda Ezequiel Dias, 275; Alameda Ezequiel Dias, 225; Avenida dos Andradas, 655; Avenida dos Andradas, 615; Avenida dos Andradas, 391; Avenida dos Andradas, 397; Avenida Afonso Pena, 942.







Conforme informou a PBH, a sinalização com as linhas dos pontos de ônibus estão em atualização com as mudanças e seguem uma padronização de acordo com as cores da frota dos veículos.

A prefeitura também informou que alguns cartazes também estão fixados nos pontos de ônibus para orientar os passageiros.







Confira as mudanças por ponto





Alameda Ezequiel Dias, 465:

Passa a atender a linha 1505R









Alameda Ezequiel Dias, 275

Transfere as linhas SC04B e 9404 para o ponto da Alameda

Passa a atender a linha 82







Alameda Ezequiel Dias, 225

Transfere a linha 82 para o ponto da Alameda Ezequiel Dias, 275;



Passa a atender as linhas SC04B e 9404







Avenida dos Andradas, 655





Transfere as linhas SC04B e 9205 (atendimento Patrocínio) para o ponto da Avenida dos Andradas, 615

Passa a atender as linhas 9411, 9408 (desvio feira) e 9503 (desvio feira);







Avenida dos Andradas, 615





Transfere a linha 9411 para o ponto da Avenida dos Andradas 655;

Passa a atender as linhas 9201, 9205 (atendimento Patrocínio) e SC04B;







Avenida dos Andradas, 391





Transfere as linhas SC04B, 9030 e 9801 para o ponto da Avenida dos Andradas 397,

Passa a atender as linhas 4031, 9408 (desvio feira), 9411;











Avenida dos Andradas, 397





Transfere as linhas SC04B, 9030 e 9801 para o ponto da Avenida dos Andradas 391;

Passa a atender as linhas SC04B, 9030, 9503 (desvio feira) e 9801;







Avenida Afonso Pena, 942





Transfere a linha 9101 para os pontos da Avenida Afonso Pena 1.148 e Rua dos Tamoios, 311.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia