O dia amanheceu com fortes chuvas em Belo Horizonte. Na manhã desta quarta-feira, pelo menos oito regionais da capital mineira registraram chuvas, com destaque para as primeiras horas do dia.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, as regiões de Venda Nova e Pampulha registraram intensidade de chuva forte na janela de 6h55 e 7h10, com precipitação de 2,6 a 5 mm a cada 5 minutos.

Nas últimas 24 horas, as regionais registraram 9,2 e 5,2 mm de precipitação, respectivamente.

Nas regiões Centro-Sul e Leste, os registros foram de chuva moderada, com precipitação de 1,1 mm a 2,5 mm, respectivamente, neste período de 15 minutos. Nas últimas horas, foram registrados 6 mm e 3,8 mm, cada.

Já as regiões Oeste, Noroeste, Nordeste e Norte apresentaram chuva leve nesta manhã, apesar de registrarem a maior quantidade de chuva acumulada de ontem (12) pra hoje (13).

Segundo registros da Defesa Civil, a regional Nordeste foi a que mais teve volume de chuvas, com precipitação de 14,8 mm em um dia, cerca de 6,3% do acumulado do mês.

A Oeste também se destacou nas últimas 24 horas, com registro de 12,4 mm, enquanto a Norte registrou 8 mm e a Noroeste, 3,2 mm.

Ainda segundo a Defesa Civil, não há registros referentes ao grande volume de chuvas nesta manhã.

