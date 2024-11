A polícia investiga um roubo que aconteceu em uma casa no bairro Bandeirantes, Região da Pampulha de Belo Horizonte, nessa terça-feira (12/11). Mais de R$ 300 mil em joias, armas e documentos foram levados na ação.





Segundo o boletim de ocorrência, moradores acionaram a Polícia Militar ao chegarem em casa e encontrarem o portão social da residência arrombado.





Ao verificarem o imóvel, as vítimas deram falta de uma caixa porta-joias contendo anel de brilhantes, pulseiras e gargantilhas de ouro em um valor estimado de R$ 300 mil, três armas de fogo, um passaporte e do sistema que grava as imagens das câmeras de segurança do local.

O sistema de segurança da casa vizinha flagrou um carro HRV cinza parado em frente a casa por cerca de meia hora. Até o momento, as diligências continuam para localizar os suspeitos do crime.





Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o dono das armas de fogo roubadas tem certificado de registro das armas e está regular como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

