Um homem foi acusado pela esposa de tê-la trancado no quarto para poder estuprar a enteada, de 8 anos, na cidade de Patos de Minas. O suspeito teria confessado o crime, mas fugiu quando a Polícia Militar foi acionada. Ele ainda não foi encontrado.

A mulher contou que acordou com a filha chamando-a na porta do quarto. A vítima, por sua vez, explicou que também dormia e despertou com o padrasto abusando dela. A menina se assustou e foi até o quarto da mãe, mas encontrou a porta trancada. Foi o próprio suspeito que destrancou a fechadura.

O homem pediu desculpas para enteada e contou para a mulher o que havia feito. A esposa se revoltou e acionou a PM. Nesse momento, mesmo tendo confessado o que havia feito, o homem fugiu de moto.

O casal está junto há cinco anos e ela explicou aos policiais que ele mesmo contou a ela, no início do relacionamento, que foi acusado certa vez de estupro, mas que se tratava de uma acusação falsa e ele havia sido inocentado.

No sistema policial, constava realmente uma prisão por acusação de estupro de vulnerável, mas também outra passagem por importunação sexual, que a mulher desconhecia.

A Polícia Civil já investiga o caso, mas o suspeito segue foragido.