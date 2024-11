As operações do Metrô BH vão sofrer alterações a partir desta sexta-feira (15/11) devido a substituição de trilhos em trecho de 245 metros entre as estações Santa Efigênia e Santa Tereza. As obras vão começar na noite desta quinta (14/11), após o fim das atividades do metrô, e têm previsão de duração de 10 dias.





A partir desta sexta, até o dia 24 de novembro, caso não haja atraso nas obras, os intervalos entre os trens serão de 13 minutos nos horários de pico dos dias úteis. Nesses dias, será necessário que os passageiros façam baldeação na estação Santa Teresa. Essas alterações ocorrem porque o metrô passa a operar em linha única, alternando os sentidos.





Diante disso, o responsável pela engenharia de operações e manutenção da Metrô BH, Aloísio Viana, recomenda que os usuários do transporte cheguem com antecedência para realizar as viagens. Ele também explica que, apesar de ser linha singela, a empresa dividiu a plataforma para que o embarque e desembarque aconteçam em áreas diferentes.





Já nos dois dias de feriado, 15 e 20 de novembro, e finais de semana, a operação é diferente. O tempo de espera será de 20 minutos e os passageiros não vão precisar fazer baldeação.

As obras vão durar 10 dias “em função dos volumes de serviços que vão ser executados e da geração de materiais”, explica o gerente de manutenção Roberto Fischer. De acordo com a concessionária responsável pelo transporte, esse período para realização das obras foi escolhido justamente pelos dois feriados previstos, quando o número de usuários é reduzido.





As obras a serem realizadas vão ser divididas em três etapas: remoção total dos trilhos, construção e liberação da nova via, de acordo com Roberto Fischer. A primeira fase da substituição está prevista para durar três dias, a segunda cinco dias e a terceira dois. Pode haver alguma alteração nos prazos devido a interferências externas, como condições climáticas.

A troca dos trilhos nesse trecho de 245 metros faz parte de uma substituição maior, de 3,2 km, entre as estações Calafate e Santa Tereza. Esse trecho alvo nos próximos dias será o sexto a passar por essa renovação. As substituições nos 3,2 km devem estar concluídas até março de 2025.

