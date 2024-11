Obras na linha 1 do Metrô BH começaram no dia quatro de novembro de 2023.

O metrô de Belo Horizonte terá intervalo maior entre as viagens e até baldeação durante 11 dias. As alterações, entre os dias 14 e 24 de novembro, são necessárias devido à nova etapa de obras de revitalização da Via Permanente. As intervenções terão início na quinta-feira (14/11), às 14h, e a previsão de término é na segunda-feira (25/11), antes da abertura das estações do sistema.





De acordo com a administração do metrô, durante aquele período, o intervalo entre as viagens será de 13 minutos nos horários de pico e de 20 minutos nos demais horários. Normalmente o intervalo é de 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários nos dias úteis. Enquanto que o intervalo habitual aos sábados é de 7,5 minutos das 6h às 8h30, e 15 minutos depois de 8h30. Domingos e feriados, é 15 minutos durante todo o dia.

Outra alteração é relacionada à Estação Santa Tereza que, durante os horários de pico, terá baldeação. Com isso, os usuários terão que desembarcar do trem e embarcar na via oposta para continuar a viagem. Nos horários normais, não terá baldeação.





De acordo com o Metrô BH, a escolha das datas considerou a existência de dois feriados nacionais entre o período escolhido. Sendo o feriado de Proclamação da República, no dia 15 de novembro, e o feriado da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. De acordo com a administração do metrô, nessas datas, o número de passageiros é menor.

Ainda conforme o Metrô BH, devido às alterações na operação, terá comunicação visual e avisos sonoros informativos, para orientar os usuários. Além disso, os colaboradores do Metrô BH também estarão em pontos estratégicos para orientar os clientes.

As obras de revitalização da via permanente do Metrô BH começaram em novembro de 2023 e a previsão de término é para março de 2027. De acordo com o Metrô BH, o objetivo da revitalização é entregar ao usuário viagens mais regulares, com menos ruído e mais segurança.

Veja cronograma de alterações