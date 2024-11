Dois homens foram presos nesta sexta-feira (8/11) suspeitos de homicídio no bairro Nacional, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





No início da manhã de hoje, a polícia foi acionada ppor conta de um cadáver. No local, às margens de uma lagoa, um homem de 30 anos foi encontrado sem vida e com sinais de violência.

Durante diligências, os dois suspeitos do crime foram localizados em casa e presos. A motivação do crime seria uma dívida entre a dupla e a vítima referente ao tráfico de drogas.





A perícia foi acionada e constatou diversas marcas de facadas no peito, costas e pescoço da vítima.





A dupla foi encaminhada para a delegacia e a ocorrência segue em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia