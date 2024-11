Corpo foi recolhido pelo rabecão e encaminhado para exames no IML

Um homem, de 40 anos, foi encontrado morto com sinais de violência no final da tarde dessa quinta-feira (7/11), no bairro Canaã, em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, um morador avistou o corpo ensanguentado e já sem vida em um loteamento às margens de uma lagoa da região.





O homem tinha perfurações nos braços e pernas e estava em avançado estado de rigidez cadavérica. O local foi isolado e a perícia e o rabecão compareceram ao local.

O perito constatou várias perfurações de arma de fogo nos membros inferiores e superiores da vítima, e fraturas em diferentes pontos do corpo.





Durante atendimento à ocorrência, familiares identificaram o corpo, mas se recusaram a fornecer informações sobre possíveis autores e motivação do crime.





A vítima tinha envolvimento em diversos furtos na região dos bairros Canaã, canal e proximidades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O corpo foi encaminhado para o IML de Betim. O caso será investigado.