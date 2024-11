Um homem, de 41 anos, foi assassinado com dois tiros na cabeça dentro de um bar, no bairro Parque Brasiléia, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (7/11).





Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram que o homem estava sentado em uma das mesas do estabelecimento quando um indivíduo usando boné se aproximou, efetuou diversos disparos contra a vítima e fugiu do local.





O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Regional de Betim, mas morreu pouco depois de dar entrada no atendimento. A equipe médica constatou duas perfurações na região da têmpora direita da vítima.





Em conversa com os militares, o irmão do homem disse que a vítima “não mexe com coisas erradas há muito tempo”, mas que estava envolvido em “catiras” - que é a trocas de bens - e que essa poderia ser a motivação do crime.

A perícia foi acionada e recolheu seis cápsulas de calibre 9mm do local. Um comércio ao lado do bar tem câmeras de segurança que podem ter gravado o crime. Até o momento, ninguém foi preso.