Um grupo de policiais penais ficou ferido depois de ser alvejado nesta quinta-feira (7/11) por bandidos na Cidade Alta, comunidade que faz parte do Complexo de Israel, em Cordovil, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso está a cargo da 38ª DP (Brás de Pina), que busca testemunhas e imagens de câmeras de segurança da região para identificar os suspeitos do ataque.

O grupo acompanhava a transferência de dois detentos para a unidade prisional de Benfica. Segundo a Polícia Militar, três agentes mineiros foram socorridos para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Dois deles foram feridos por estilhaços. Os presos não tiveram ferimentos e também não escaparam. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), "duas viaturas das equipes da Central de Escolta e Apoio Operacional (Ceaop) da Polícia Penal de Juiz de Fora foram alvejadas por disparos vindos de uma comunidade carioca, durante a passagem das viaturas por uma via de acesso à Unidade Prisional de destino, sendo necessárias ações para repelir a ação criminosa."

Equipes da Sejusp-MG foram deslocadas para o Rio para apoiar a equipe alvejada, além de articular os apoios necessários com as autoridades fluminenses. Representantes da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio e do Departamento Penitenciário de Minas se falaram por telefone.

