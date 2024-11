Dois lagartos, também conhecidos como teiús, ficaram presos em uma cisterna de uma fazenda no município de São Francisco, no Norte de Minas Gerais, e mobilizaram o Corpo de Bombeiros (CBMMG), que realizou o resgate na manhã desta quinta-feira (7/11).

Militares da corporação em Januária receberam o chamado às 11h30. Inicialmente, o solicitante afirmou que havia um jacaré no fundo da cisterna, que tem 10 metros de profundidade. No entanto, chegando ao local, constataram se tratar de dois teiús, sendo um de grande porte. Ambos foram resgatados em segurança.

Como não apresentavam ferimentos, os animais foram soltos em seu habitat natural. A fim de evitar novos incidentes, o proprietário da fazenda foi orientado sobre a importância de manter a cisterna adequadamente fechada.

Sobre o teiú

De acordo com informações do Instituto Butantan, o teiú (Salvator merianae) é o maior lagarto brasileiro, podendo atingir 50 centímetros. No entanto, ao considerar o rabo, ele pode chegar a 2 metros de comprimento.

A espécie é encontrada em todas as regiões do Brasil — em maior abundância nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do país, com exceção da Floresta Amazônica. Ele também pode ser visto no Norte da Argentina. Suas cores mesclam tons de preto, amarelo e branco.

O teiú possui hábito territorialista e tem grande facilidade em se adequar a novos ambientes, adaptando-se às grandes cidades. Apesar de possuir comportamento agressivo, geralmente tende a fugir quando se sente ameaçado.

