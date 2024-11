A 'Gangue da marcha à ré' fez duas novas vítimas na madrugada desta quinta-feira (7/11), em Belo Horizonte. As duas vítimas foram lojas de cosméticos, uma na na Rua Úrsula Paulino, no Bairro Betânia, Região Oeste, e outra na Rua Coração Eucarístico de Jesus, no bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste. Ambas as lojas são do “Boticário”.

Os criminosos são chamados de 'Gangue da marcha à ré' por que utilizam carros para arrombarem as portas de lojas durante a madrugada e levar os produtos.

Toda a ação no bairro Betânia foi filmada por uma câmera do circuito de segurança do estabelecimento, tanto do lado de fora, quanto por dentro.





As imagens mostram quatro homens com os rostos encobertos com camisas de malha. O carro surge no lado oposto da loja. Dois homens saem de dentro deste. O motorista, então, posiciona o veículo de ré e joga a carroceria, diversas vezes, até que a porta de aço se rompa.

Os dois homens que desceram do veículo recolhem os cosméticos com um carrinho e levam o material para a carroceria do veículo. Em seguida, fogem do local.

O prejuízo, segundo o supervisor da loja, Mário Tiago Costa, somente na estrutura da loja, é estimado em R$ 20 mil. Ele não tinha feito, ainda, o levantamento do material roubado.





No Coreu





No Coração Eucarístico, os ladrões não deram sorte. Eles tentaram arrombar a porta batendo de ré, com o carro, mas não conseguiram derrubá-la. A ação, no entanto, causou prejuízo à estrutura da loja.