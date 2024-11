Uma ossada encontrada em abril deste ano na cidade de Presidente Olegário, no Noroeste de Minas, foi identificada como sendo de Vicente de Paulo dos Santos, de 45 anos. Ele havia desaparecido em janeiro deste ano.





O caso ainda segue sob investigação da causa da morte da vítima. A identificação da ossada aconteceu por meio de exame de DNA. Após a ossada ser encontrada, foram colhidos materiais genéticos do irmão do desaparecido. Eles foram comparados com o DNA da ossada encontrada.





Segundo a Polícia Civil de Presidente Olegário, o resultado do exame foi uma compatibilidade de quase 100%.





Ossada



Em abril, numa fazenda às margens da LMG 726, a ossada foi encontrada por um homem que olhava a propriedade com a intenção de compra. Roupas e calçados estavam nos restos mortais.





Os restos mortais estavam em uma grota na região conhecida como Serrinha, ainda em Presidente Olegário.





Foi natural que as investigações pelo desaparecimento de Vicente, segundo a Polícia Civil, se voltassem para a tentativa de identificação dos restos mortais como sendo do desaparecido.





Desaparecimento



No dia 12 de janeiro, Vicente de Paulo dos Santos saiu para buscar orquídeas em uma região de mata e não foi mais visto. Foi informado aos policiais que ele tinha histórico de esquizofrenia.





Nos dias seguintes, o Corpo de Bombeiros fez buscas com drones e a pé pela mata, com auxílio de cães farejadores, por meio de reforço do 8º Batalhão Bombeiro Militar de Uberaba.





As imagens de câmeras de segurança que mostraram o homem entrando sozinho em uma área de mata no dia do desaparecimento não foram suficientes para dar um direcionamento que levasse os militares a encontrar Vicente.

Após 10 meses, a família fez o sepultamento do homem no Cemitério Municipal Terra Santa, em Presidente Olegário, mas aguarda os desdobramentos do caso para entender como se deu a sua morte.