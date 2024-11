As câmeras de vídeo de um estúdio fotográfico na cidade de Mendes Pimentel, na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, foram determinantes para apurar um roubo de bicicleta.





A Polícia Militar em Mendes Pimentel recebeu um telefonema da vítima, que tinha estacionado a bike, em frente ao estúdio para resolver um serviço.





Ao retornar ao local, no entanto, não encontrou mais a bicicleta. Foi quando chamou a PM. Os policiais verificaram as imagens das câmeras do studio e estas mostraram quando uma caminhonete Fiat Strada, de cor cinza, estacionou ao lado da bike e a retirou da calçada, colocando-a na carroceria.





Com a identificação da placa do veículo, os policiais conseguiram identificar o autor do crime, seu numero de celular e o seu endereço. O homem é morador de Governador Valadares.

Os militares entraram em contato com o suspeito e perguntaram se ele tinha estado em Mendes Pimentel. O homem respondeu que sim, que tinha ido entregar extintores de incêndio no município.





Em seguida, perguntaram se ele tinha apanhado uma bicicleta que estava junto à calçada. O homem confirmou que sim, mas que tinha feito isso, por ter comprado o equipamento.





O homem contou que estava passando pelo local, quando foi abordado por um jovem, que perguntou se ele não queria comprar a sua bicicleta por R$ 180. O homem disse que pagou, colocou a bike na carroceria e retornou a Governador Valadares.





Os policiais, no entanto, verificaram as imagens da câmera novamente e viram que não houve qualquer contato do homem com outra pessoa. Ele simplesmente parou o carro ao lado da bicicleta, colocou ela na carroceria e foi embora.

Ele foi preso e levado para a delegacia de Governador Valadares, depois de passar, levado pelos policiais, por uma UPA, para ser examinado e comprovar que não tinha qualquer ferimento.