O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) fiscaliza, nesta terça-feira (5/11), 13 unidades de saúde espalhadas por Minas Gerais. Em Belo Horizonte, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Leste e Centro-Sul são alvo da operação, que tem o objetivo de esclarecer como está sendo a prestação do serviço de saúde nas unidades públicas do estado.

A operação do TCE envolve mais de 100 servidores fiscalizadores em unidades de saúde das regionais Central, Vale do Jequitinhonha, Zona da Mata e outras quatro regiões do estado.



Para selecionar as instituições fiscalizadas foram usados dois critérios: o número de óbitos em proporção às internações e a quantidade de médicos em relação aos atendimentos. A partir do momento que o auditor detectar alguma irregularidade, de dentro do hospital ele irá preencher um questionário eletrônico, que automaticamente será encaminhado a uma sala de controle montada no TCE mineiro.

Além das UPAS Centro-Sul e Leste, em Belo Horizonte, também serão vistoriados os hospitais de Almenara, Diamantina, Conceição do Mato Dentro, Contagem, Unaí, Bocaiúva, Grão Mongol, Frutal, Mantena, Santa Maria do Suaçuí e Muriaé.

“Todas essas informações serão tabuladas, e num segundo momento de fiscalização iremos acompanhar o que foi resolvido nestas unidades de saúde e quais são as justificativas dos gestores para aqueles problemas, em busca do saneamento", explicou o coordenador de Auditorias dos Municípios, Thiago Henrique da Silva.

Ainda segundo Silva, "os casos mais graves serão processuais, com representações podendo ser até expedidas pelas autoridades da casa”. No entanto, os detalhes do material fiscalizado não serão divulgados para que o resultado da auditoria não seja comprometido.

Lista das unidades que serão fiscalizadas: