O conjunto de prédios do centro histórico de Diamantina, na Região Central de Minas Gerais, será restaurado para preservação do patrimônio. Os edifícios (veja lista abaixo) ganharam recursos federais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e terão prazos diferentes em cada obra.





Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938, o centro histórico de Diamantina completa 25 anos de reconhecimento como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em dezembro deste ano.



O pacote de restauração inclui o Antigo Grande Hotel, Casa da Intendência, Antigo Diamantina Tênis Clube e o Sobrado da Secretaria de Cultura. Os prédios contemplados fazem parte do Novo PAC Seleções, que selecionou mais de 100 projetos de engenharia e arquitetura em todo o país para recuperação de bens tombados em março deste ano pelo governo federal.



De acordo com o presidente do Iphan, Leandro Grass, a medida é importante para a proteção dos bens e, ao mesmo tempo, serve para outras ações dentro ou fora do campo do patrimônio. “É, sem dúvida, um momento histórico para o Brasil, para a cultura e para o patrimônio cultural”, afirma Grass.



Em Minas, 15 projetos selecionados receberão investimentos, incluindo projetos de restauração dos sinos de igrejas das cidades mineiras. Além de Diamantina, patrimônios de Ouro Preto, Mariana e Serro também serão restaurados.



Segundo o secretário de Cultura e Patrimônio de Diamantina, Alberis Mafra, a restauração e conservação dos prédios históricos contribuem para um sistema complexo que envolve atividades comerciais, serviços e turismo.



“Quanto mais interesse se tem por esse centro histórico, mais ele se mantém preservado e, a partir dessa restauração, mais interesse se abre. Por exemplo, quanto mais moradores, comércios, serviços e turismo, mais esses empreendimentos mantêm esses espaços revitalizados”, explica Mafra.

As obras do antigo diamantina tênis clube estão previstas para terminar em 2025 Ascom/Prefeitura de Diamantina



Antiga Intendência



Originalmente destinada à sede da Casa da Intendência do Arraial do Tijuco, a edificação foi construída entre 1730 e 1735. A partir do século XX, abrigou outros usos como Grupo Escolar, Câmara Municipal e setores da Prefeitura Municipal. O imóvel histórico será restaurado e adaptado para uso institucional e cultural. O volume anexo será totalmente reformulado para abrigar novos usos, ser acessível e adotar uma linguagem contemporânea, destacando o volume histórico e valorizando o imóvel bicentenário. A restauração está prevista para ser concluída em maio de 2025 e teve o investimento de R$ 3.584.717,56.



Antigo Diamantina Tênis Clube



Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e construída entre 1949 e 1951, a edificação apresenta estrutura arrojada, marcada pelo grande balanço de laje e arcos que definem o compartimento do nível superior. A edificação foi construída para sediar o Diamantina Tênis Club e a Praça de Esportes da cidade. A obra, com término previsto para fevereiro de 2025, tem como objetivo restaurar a edificação modernista e a revitalizar a grande área de esportes dotadas de piscinas, quadras, vestiários e pista de caminhada. O valor investido foi de R$ 8.773.427,82.

A reforma do sobrado da secretaria de cultura deve custar mais de R$ 2,6 milhões Ascom/Prefeitura de Diamantina



Sobrado da Secret. de Cultura



O imóvel da Secretaria de Cultura e Patrimônio foi construído com a finalidade de residência e, no século XIX, passou a ter feições ecléticas. Trata-se de imóvel próprio da Prefeitura Municipal e as obras visam à restauração e conservação da edificação. Com previsão para maio de 2025, a obra custa R$ 2.677.567,94.



Antigo Grande Hotel

O casarão do antigo Hotel Roberto foi construído com a finalidade de residência e, a partir do final do século XIX, abrigou, no térreo, a primeira Agência dos Correios. A partir de meados do século XX, registra-se a mudança de função do sobrado para hotel, ativo até meados da década de 1970. Em 2003, já em estado de quase ruína, a Prefeitura adquiriu o imóvel. As obras em andamento visam à restauração e conservação do prédio e adaptação para o uso educacional como biblioteca e gibiteca pública. A restauração deve ser finalizada em dezembro de 2024 e teve o investimento de R$ 2.632.330,07.