Um motorista, de 67 anos, morreu em um engavetamento entre três veículos na tarde dessa segunda-feira (4/11), na BR-265, em Nepomuceno, no Sul de Minas.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a vítima conduzia um carro Fiat Strada que bateu na traseira de um Volkswagen Gol, que colidiu na traseira de um Volkswagen Spacefox.





Os motoristas Gol e do Spacefox relataram que seguiam na rodovia em baixa velocidade devido a chuva intensa quando o condutor da Fiat Strada se aproximou em alta velocidade e causou o engavetamento.

O idoso chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Nepomuceno, mas morreu pouco depois de dar entrada no atendimento.





Ainda de acordo com a polícia, na hora do acidente, o motorista estava sem cinto de segurança e foi arremessado contra o para-brisa do carro. Os outros envolvidos no acidente não ficaram feridos.

A perícia foi acionada e, após os serviços de praxe, liberou os veículos para os responsáveis.