Um funcionário de uma empresa de transporte coletivo de Passos, no Sul de Minas, cuja identidade não foi divulgada, foi preso sob suspeita de desviar mais de R$ 100 mil para financiar procedimentos estéticos com o objetivo de adquirir uma aparência de "cidadão europeu".

A prisão ocorreu enquanto ele tentava embarcar em um ônibus com R$ 850 em espécie. A Polícia Civil de Minas Gerais encontrou, na residência dele, mais R$ 4.900 em dinheiro, além de dois celulares e livros com conteúdo de teor nazista. Também foram identificadas tatuagens no corpo do suspeito com referências ao regime nazista.

Em depoimento à polícia, o suspeito afirmou que utilizou os valores para realizar procedimentos estéticos, como clareamento dental, afinamento do nariz e outras alterações faciais, com o objetivo de alcançar uma aparência que, segundo ele, remetesse a um "cidadão europeu".

A investigação teve início após a empresa perceber inconsistências nos registros de vendas de créditos de passagens. Responsável pela operação e venda dos créditos, o funcionário teria manipulado o sistema de maneira a desligá-lo em horários específicos, deixando de registrar as vendas para, então, desviar os valores.

Ao todo, a empresa estima que os desvios somaram mais de R$ 107 mil, embora não tenha detalhado o período em que ocorreram. Detido em flagrante, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.