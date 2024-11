Ladrões furtam um Uno no Sul de Minas, mas devolvem o carro momentos depois

Três homens protagonizaram uma cena curiosa em Pouso Alegre, no Sul de Minas, na madrugada desse domingo (4/11), quando a impulsividade de furtar um carro rapidamente se transformou em arrependimento. O alvo foi um antigo Fiat Uno, estacionado em frente a uma casa no Bairro São João.

Na calada da noite, os ladrões forçaram a abertura do veículo, que possui quase três décadas de história e estava carregado com ferramentas, como trena, macaco e chave de roda. Imagens de uma câmera de segurança mostram que, enquanto um deles assume o volante, o outro empurra o carro para a frente.

No final da rua, um terceiro homem aparece para ajudar a empurrar o carro por mais alguns metros. Entretanto, a aventura criminosa não durou muito tempo. Pouco depois de levarem o Uno, os ladrões decidiram devolver o veículo.





Eles retornaram à cena do crime e, com a ajuda do terceiro comparsa, empurraram o carro de volta para o mesmo lugar onde havia sido furtado. A ação foi rápida, durou apenas alguns minutos e ocorreu por volta das 2h da madrugada.

O dono do carro, que preferiu não se identificar, só ficou sabendo do furto porque foi alertado por vizinhos atentos que acompanharam a ação por meio das imagens capturadas pelas câmeras de segurança. “Sempre deixei meu carro aqui, ele é bem antigo, mas nunca pensei que um dia fosse ser roubado”, contou ele em entrevista à TV Alterosa.

O motivo da desistência do furto permanece desconhecido, e a Polícia Militar (PM) está em busca dos suspeitos.

Com informações de TV Alterosa