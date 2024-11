Em plena luz do dia, um ladrão ousado foi flagrado por câmeras de segurança enquanto cometia um furto inusitado: retrovisores de um carro estacionado na Rua Jandaia, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A ação ocorreu por volta das 10h30 da manhã desse sábado (2/11).

As imagens mostram o suspeito, que ainda não foi identificado, fazendo uma rápida verificação para garantir que a rua estava vazia. Em um movimento furtivo, ele arranca o retrovisor direito do veículo. Ele então desce a rua e some de vista.

Segundos depois, o ladrão retorna para furtar o outro retrovisor do carro, usando um pano para não deixar marcas. A cena durou pouco mais de um minuto. Após subtrair ambos os retrovisores, o ladrão segue seu caminho a pé.

A Polícia Militar (PM), ao ser contatada pela reportagem do Estado de Minas, informou que até o momento o suspeito não foi localizado.

*Com informações de TV Alterosa