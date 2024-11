Um carregamento de 400 quilos de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda-feira (4/11), numa caminhonete, na BR-050, próximo a Araguari, no Triângulo Mineiro. Toda a droga estava estava embalada em 27 caixas de chocolate.

A apreensão ocorreu por que o veículo que transportava a maconha chamar a atenção de patrulheiros. O veículo tinha uma película nos vidros muito escura, o que é proibido.





Os patrulheiros fizeram a abordagem e, ao indagar o motorista do veículo, ele se mostrava nervoso. Com isso, foi feita uma revista no veículo e encontraram as caixas de chocolate, e alguns embrulhos de presente.





Os policiais perguntaram ao motorista o que tinha dentro das caixas. O condutor respondeu que eram roupas. Mas ao verificarem, as caixas eram pesadas, o que levou à desconfiança dos policiais. Ao abrirem as caixas, os patrulheiros encontraram a maconha.





A maconha estava escondida dentro das caixas e nos embrulhos como se fossem presentes. Foi dada voz de prisão ao motorista, que foi levado para a Polícia Federal, em Uberlândia.





Segundo o motorista, ele seguia de São Paulo para Goiás e iria receber dinheiro para fazer o transporte. Segundo a Polícia Federal, esta foi a maior apreensão de drogas no Triângulo Mineiro.

