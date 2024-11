Um homem, de 19 anos, foi preso e duas adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidas com grande quantidade de drogas na noite dessa quinta-feira (31/10), no bairro São Pedro, Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou até o endereço da ocorrência depois que denúncia anônima informou sobre a presença de um grupo envolvido em homicídio ocorrido na região no último domingo (27/10) em uma casa.





A denúncia ainda relatava que o grupo andava armado pela rua e fazia a dolagem de entorpecentes no endereço indicado.





Os militares montaram operação no local e flagraram um indivíduo se aproximando da porta do imóvel com uma sacola em mãos. Ao perceber a presença da polícia, o homem correu para o interior da casa, onde foi alcançado e detido.

Com o rapaz de 19 anos, a PM localizou 352 buchas de maconha, 390 pedras de crack e 418 papelotes de cocaína. Questionado, o jovem relatou que entrou para o mundo do crime recentemente a convite de dois homens apontados como chefes do tráfico na região.





Ainda de acordo com o jovem, a droga apreendida seria utilizada e comercializada no final de semana.





As duas adolescentes estavam dentro do imóvel na hora da abordagem, permaneceram em silêncio e foram apreendidas.





Ainda de acordo com o registro policial, as drogas tinham um adesivo com a escrita “CV”, fazendo alusão a organização criminosa Comando Vermelho.





Além das drogas, dois celulares foram apreendidos pela suspeita de serem utilizados para o comércio de entorpecentes.





Os detidos foram conduzidos para a delegacia de plantão de Esmeraldas com a representante legal das menores, que acompanhou a ocorrência.