A árvore feita de “casa” na Avenida do Contorno, na região hospitalar de Belo Horizonte, foi cortada pela prefeitura nesta quinta-feira (31/10). A situação destacou a vulnerabilidade de uma população que, embora numerosa, é muitas vezes invisibilizada nas grandes cidades.

O homem, um dos 5.344 moradores em situação de rua na capital mineira, foi identificado como Josimar e começou a construir a morada há cerca de duas semanas no Bairro Santa Efigênia. Glauber Marques, que mora em frente à estrutura que serviu como estadia, viu a árvore ser cortada nesta tarde e afirmou que ela estava “seca e podre”.





Ele conta que já havia percebido Josimar batendo pregos no tronco e, enquanto viajava, o pedreiro que pintava a fachada de seu prédio enviou-lhe um vídeo do homem já no alto da árvore, “jogando a muleta em direção ao chão (o homem tem somente a perna esquerda) e descendo do lugar com facilidade”. Depois que esse vídeo viralizou, “polícia, Samu e bombeiros chegaram para retirá-lo”.

Segundo o proprietário de um estacionamento próximo, Carlos Alberto de Andrade, era cerca de 8h dessa quarta-feira (30/10) quando ligou para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (CBMMG). "Ele estava em cima da árvore, gritando muito, e jogava galhos, pedaços de vidro e garrafinhas de plástico nos carros que passavam pela avenida". Outro morador, que preferiu não se identificar, disse que o homem havia ingerido álcool.





Marques revela que a PBH chegou hoje ao local para cortar a árvore por inteiro e comenta que o risco, além dos carros na avenida, era para o próprio homem em cima do arranjo. Ainda de acordo com Glauber, Josimar não apareceu mais pela avenida.





Conforme a PBH, a Gerência Regional de Manutenção Centro-Sul foi acionada para realizar o serviço de apoio aos militares na retirada de material alojado na árvore e, durante a vistoria técnica, constatou-se que ela se encontrava seca e morta.

Ele foi resgatado ainda nessa quarta-feira. Os bombeiros afirmaram que o homem estava em surto psicótico e precisou de atendimento médico.

Saúde mental





Diante da informação repassada pelo Corpo de Bombeiros de que Josimar estava em surto psicótico, o EM perguntou à PBH se há programas que contemplem o diagnóstico ou acompanhamento de pessoas em situação de rua em relação à saúde mental.

Entre os serviços públicos listados pela prefeitura estão o tratamento e a assistência aos usuários em uma ampla Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), oito Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), cinco Centros de Referência em Saúde Mental – Álcool e Outras Drogas (CERSAM-AD), além de três Centros de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil (CERSAMI).