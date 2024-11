A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) publicou uma cartilha com orientações atualizadas para consumidores lesados pelo grupo 123 Milhas. O documento orienta os credores a verificarem se seus dados e os valores de seus créditos constam na lista, para que possam solicitar correções em caso de divergências.

O procedimento para que o consumidor lesado verifique, na Lista de Credores, se seus dados foram incluídos e se os valores dos créditos estão corretos.

Como o consumidor lesado deve realizar o procedimento de habilitação de créditos, caso seu nome e valores ainda não constem na lista.

Como realizar o procedimento de apresentação de divergências, caso seu nome já tenha sido incluído na Lista de Credores, mas seus dados pessoais ou os valores do crédito estejam incorretos.

Os prazos que devem ser observados pelos consumidores para a realização dos procedimentos de habilitação ou correção de divergências.

Os próximos passos do procedimento de recuperação judicial, conforme as decisões judiciais e a legislação vigente.

Todos esses procedimentos podem ser realizados pelos próprios consumidores em um site disponibilizado na internet pela administração judicial do grupo de empresas.

A cartilha foi elaborada pela Coordenadoria Estratégica de Tutela Coletiva da DPMG, responsável pelas iniciativas e atendimentos relacionados ao caso. A mesma coordenadoria conduz a ação civil pública ajuizada pela instituição, com o objetivo de garantir os direitos dos consumidores e a indenização por danos morais e materiais.

A Defensoria Pública de Minas Gerais informou que segue acompanhando a recuperação judicial e a ação coletiva proposta, e que informará o público sobre quaisquer acontecimentos relevantes por meio de seus canais oficiais.

O edital referente à recuperação judicial do Grupo 123 Milhas foi publicado no Diário Judicial Eletrônico (DJe) na última quinta-feira (24/10), convocando cerca de 800 mil credores.

Relembre

Em 18 de agosto de 2023, a 123Milhas anunciou a suspensão das emissões de passagens e pacotes com previsão de embarque entre setembro e dezembro, afetando viajantes que compraram passagens com datas flexíveis. Em comunicado, a empresa informou que os valores gastos pelos clientes com produtos da linha promocional no período seriam "integralmente devolvidos em vouchers, com correção monetária de 150% do CDI".

Ainda segundo a nota, os vouchers poderiam ser usados para compra de outros produtos da 123Milhas.

No dia seguinte, os Ministérios da Justiça e do Turismo anunciaram o início de investigações contra a 123Milhas.

Em 21 de agosto, o então ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou que o governo federal suspendeu o cadastro da 123Milhas no Cadastur, sistema que reúne pessoas físicas e jurídicas do setor de turismo.

No dia 23, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) divulgou um balanço informando a existência de 186 processos judiciais abertos contra a 123Milhas no estado, por "cancelamento de voo", "indenização por dano moral" e "cláusulas abusivas". Além disso, 16 estados e o Distrito Federal notificaram a empresa.

No dia 24, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar denúncias de irregularidades envolvendo a 123Milhas. No mesmo dia, o Procon-SP também anunciou a instauração de um procedimento de investigação.

Em 29 de agosto, a 123Milhas entrou com pedido de recuperação judicial no TJMG, com valor da causa estimado em R$ 2,3 bilhões.

Dois dias depois, em 31 de agosto, o pedido foi aceito pela Justiça mineira, que suspendeu todas as ações contra a empresa. A decisão determinava que o plano de recuperação incluísse medidas de reparação para todos os credores, entre eles consumidores lesados, estimados em 700 mil na época.

Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges