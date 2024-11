Será sepultado às 17h desta segunda-feira (4/11), no Cemitério da Saudade, em Botelhos, no sul de Minas Gerais, o corpo de Andrei Antônio Castro da Silva, de 19 anos. Ele morreu na noite do último domingo (3/11) em consequência de uma briga de turma em um bar no Centro de Poços de Caldas. Três autores, uma mulher de 22 anos e dois homens, de 22 e 23 anos, foram presos, e um veículo, apreendido.





Tudo começou no Barcero, localizado na Rua Barros Cobra, onde integrantes de grupos rivais dos bairros Santa Rita e Bang se encontraram e começaram a discutir. A briga, que começou dentro do estabelecimento, foi parar na rua.





Alguns dos envolvidos decidiram ir embora. Andrei pegou carona com uma mulher e, no carro dela, entraram três outras pessoas, que sentaram no banco traseiro. Eles seguiram pela Rua Rio Grande do Sul, quando o carro foi emparelhado. A motorista parou e, do interior do outro carro, saiu um jovem, que foi direto para a porta dianteira do passageiro, onde estava Andrei.





Este jovem abriu a porta do veículo e começou a discutir com a vítima. Um passageiro que estava sentado atrás da motorista sacou um revólver e atirou, pelas costas, contra Andrei.

A motorista, nesse momento, arrancou o carro, indo para a UPA de Poços de Caldas. Os dois outros passageiros que estavam no banco traseiro questionaram o atirador, sobre o disparo.





Quando chegaram na UPA, o atirador abriu a porta e fugiu do local. Andrei foi levado para ser atendido, mas não resistiu ao ferimento. Ele levou um tiro nas costas e atingiu o pulmão.





Suspeitas

A Polícia Militar foi chamada ao bar e em seguida foi para a UPA. Lá chegando, prenderam a motorista e o atirador. Além deles, prendeu também o jovem que teria saído do outro carro e discutido com Andrei.





A suspeita da polícia é de que a motorista e o atirador pertençam à turma rival de Andrei e que tudo teria sido feito para matá-lo, ou seja, o crime teria sido planejado. O atirador disse aos policiais que teria sido sequestrado, por isso estava no veículo.





O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Poços de Caldas, onde os três suspeitos estão presos.