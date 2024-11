Um homem foi esfaqueado pela namorada após uma discussão na noite dessa quinta-feira (31/10) no Bairro Vila Romana, em Passos, Região Sul de Minas Gerais. Segundo relato da mulher à Polícia Militar (PMMG), o casal discutiu depois que ela postou nas redes sociais que estava solteira, decisão que tomou após ouvir do parceiro que ele queria terminar o relacionamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A publicação provocou uma reação agressiva do homem, que tentou atacá-la fisicamente, conforme relatou a mulher à polícia. Ela também mencionou que sofria agressões constantes dele. A briga continuou na rua, onde, por volta das 22h30, a mulher revidou as agressões e esfaqueou o companheiro na barriga.





Ao notar a gravidade do ferimento, a mulher acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prontamente levou o homem para a Santa Casa de Misericórdia de Passos. O hospital informou que ele estava em estado gravíssimo, com uma perfuração no intestino. A mulher foi detida em flagrante e o caso está sob investigação pela Polícia Civil.