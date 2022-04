Acusado de esfaquear jornalista da TV Globo seguirá preso

Justiça decidiu em audiência de custódia neste domingo (17/4) que José Felipe Leite Tunholi, 19 anos, deve continuar detido, provisoriamente (foto: Instagram/ reprodução)

Um dos suspeitos de esfaquear o jornalista da TV Globo Gabriel Luiz, na quinta-feira (14/4), seguirá preso. Em audiência de custódia na manhã deste domingo (17/4), a prisão do acusado foi convertida em preventiva pela Justiça do Distrito Federal. A informação foi confirmada ao Correio pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

José Felipe Leite Tunholi, 19 anos, foi identificado e detido cerca de 20 horas após o crime, na noite de sexta-feira (15/4). O outro suspeito de participar do ataque, um adolescente de 17 anos, havia sido apreendido pouco antes.





Ele também foi submetido a audiência de custódia, mas, por ser menor de idade, não há informações sobre a decisão.









De acordo com informações obtidas pelo Correio, ele passou a noite "menos agitado" e dormiu melhor. O jornalista, de 28 anos, passou por quatro cirurgias e está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Brasília desde sexta-feira (115/4). Antes, Gabriel esteve na UTI do Hospital de Base.