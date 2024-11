Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a organização internacional Childhood Brasil e divulgada na última quinta-feira (31/10), revela que, entre todos os estados do país, Minas Gerais é o que tem a maior quantidade de pontos de vulnerabilidade para exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais. São exatamente 3.581 locais de risco espalhados por 9.205 quilômetros de estradas controladas pela União. A 10ª edição da cartilha do Projeto Mapear, feita pelaem conjunto com a organização internacional Childhood Brasil e divulgada na última quinta-feira (31/10), revela que, entre todos os estados do país, Minas Gerais é o que tem a maior quantidade de pontos de vulnerabilidade para exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais. São exatamente 3.581 locais de risco espalhados por 9.205 quilômetros de estradas controladas pela União.

O que destoa na pesquisa é o fato de que, apesar de Minas Gerais liderar o ranking entre os estados, a Região Sudeste é apenas a segunda em número de pontos de risco: são 5.041 locais com potencial de exploração sexual de crianças e adolescentes. O Nordeste é a região com mais zonas vulneráveis, 6.532. Na sequência vêm as regiões Sul, com 2.474; Centro-Oeste, com 2.210; e Norte, com 1.430.





A rodovia com maior número de locais com atividades potencialmente exploratórias para crianças e adolescentes atravessa Minas Gerais de norte a sul: a BR-116, também conhecida como Rio-Bahia, com 2.398 pontos de risco. Dos mais de 4.500 quilômetros de extensão da estrada, 817 quilômetros estão localizados em território mineiro.





Em todo o Brasil, o levantamento apontou a existência de 17.687 pontos de vulnerabilidade para crianças e adolescentes em rodovias federais, um aumento de 83,2% em comparação ao biênio anterior, quando o levantamento mapeou 9.653 locais de risco.

As estatísticas incluem, entre outros locais, estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis e postos de combustíveis localizados às margens das estradas. O Projeto Mapear classificou ainda os pontos de risco em quatro níveis: baixo, médio, alto e crítico.





O inspetor Aristides Júnior, chefe da Comunicação Social da PRF-MG, explica que, apesar de os dados aparentemente apontarem um crescimento, na verdade essa diferença é resultado de um monitoramento mais cuidadoso da situação das estradas. A PRF e a Childhood Brasil realizam o levantamento desde 2009.





"A existência de pontos de vulnerabilidade não significa, necessariamente, que esteja ocorrendo prostituição", pontua Júnior. O agente destaca que o próprio mapeamento dos pontos de risco já constitui uma ação da PRF, que, então, pode monitorá-los. "Nós minimizamos a possibilidade de o crime acontecer, porque, constantemente, esses locais serão alvo de fiscalização", afirma.

Vale do Jequitinhonha



Outros policiais ouvidos pela reportagem também avaliam que, graças ao maior monitoramento, os casos de exploração sexual infantil nas estradas federais que cortam o estado vêm diminuindo. Hoje, a realidade é bem diferente em relação ao passado: essa observação é do delegado Thiago de Carvalho Passos, que, atualmente, responde pela Delegacia da Polícia Civil de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Ele atua na região há 12 anos, já que foi delegado também em Medina, município localizado às margens da rodovia BR-116





“Os pontos vulneráveis podem continuar existindo. Mas os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes em nossa região, se estiverem ocorrendo, são mais pontuais”, opina.