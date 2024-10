O trecho da BR-262, conhecido como “Rota do Zebu”, entre Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Betim, na Grande BH, foi concedida à iniciativa privada em leilão nesta quinta-feira (31/10). As obras de duplicação e a manutenção da rodovia pelos próximos 30 anos ficarão a cargo da gestora de investimentos Kinea e o Grupo Way, que ofereceram uma taxa de desconto de 15,3% sobre a tarifa básica do pedágio e se sagrou vencedora no pregão realizado na bolsa de valores B3, em São Paulo.





O lance vencedor superou o desconto de 15,2% oferecido pelo fundo de investimentos montado pelo banco BTG para participar do leilão. O edital de concessão da Rota do Zebu, assim chamada em referência ao gado mais comum no Triângulo Mineiro, prevê a duplicação de 44,3 quilômetros de estrada, implantação de 169 quilômetros de faixas adicionais e 3,6 quilômetros de vias marginais.





A previsão de investimento total na área é de R$ 8,54 bilhões, sendo R$ 4,39 bilhões em obras e R$ 4,14 bilhões na manutenção e operação da pista ao longo das três décadas de concessão. Além das intervenções de ampliação das pistas, a Kinea, que venceu o leilão sob a designação “Rotas do Brasil S.A.”, deverá instalar 17 passarelas de pedestres, 100 pontos de ônibus, três passagens de fauna e um ponto de parada e descanso.









O leilão desta quinta-feira foi a segunda tentativa do BTG no setor de estradas. Em setembro, o grupo participou do leilão da BR-040 entre Goiás e Belo Horizonte, a chamada “Rota dos Cristais”, mas o pregão foi vencido pelo grupo francês Vinci Highways.

A Rota do Zebu foi concedida à iniciativa privada em 2014 como parte do lote sob administração da Concebra. A empresa solicitou a revogação do contrato seis anos depois, e iniciou-se o processo de relicitação. Na nova etapa de privatizações, o Ministério dos Transportes dividiu as estradas antes privatizadas, e a BR-262 entre Uberaba e Betim passou por leilão de forma separada.