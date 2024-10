A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na BR-050, nas proximidades de Uberaba, no Triângulo Mineiro, 2.920 quilos de maconha que estavam em uma carreta bitrem. A apreensão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (30/10), por volta das 4h da manhã.





O motorista, de 31 anos, que transportava a droga foi preso sob suspeita de tráfico de drogas. Ele disse para os policiais rodoviários federais que, inicialmente, pegou um ônibus na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, até região fronteiriça do estado do Paraná. Neste local, ele iniciou a condução do bitrem para trazê-lo com a maconha até Uberlândia, onde receberia o pagamento de R$ 10 mil pelo serviço prestado.





Ainda conforme a PRF, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Uberaba, juntamente com os veículos e a droga apreendida.

