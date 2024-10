Uma carga de 18 toneladas de pneus ficou espalhada no entroncamento da Avenida Rondon Pacheco e a BR-050, no perímetro urbano de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, devido ao tombamento do caminhão que fazia o transporte. O motorista ficou ferido, e houve tentativa de furto da carga. O trânsito das duas vias ficou prejudicado durante toda a manhã desta quarta-feira (30/10).

O veículo passava pela alça de acesso à rodovia, no viaduto Delermando Lima, quando tombou. Não se sabe o que causou o acidente, já que o caminhão não estava em alta velocidade, segundo informações repassadas aos agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Settran).

Com os pneus espalhados pela avenida e pelo acesso à BR, o tráfego no trecho ficou lento e foi feito de maneira controlada pelo agentes de trânsito até o início da tarde. Além disso, o caminhão vazou óleo diesel na pista. Com o risco de fogo ou explosão, o Corpo de Bombeiros usou serragem para evitar mais problemas.

O motorista, que saiu de Itajaí (SC) e faria a entrega a uma empresa de Uberlândia, teve ferimentos leves e recebeu socorro na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Tibery, na Zona Leste da cidade mineira.

Furto



Dois homens em uma moto tentaram furtar um pneu, mas foram detidos por bombeiros que estavam no local. Seguranças da empresa responsável pela carga foram acionados e permaneceram ali até o transbordo da carga.

A retirada dos pneus da pista aconteceu por volta das 13h, quando pelo menos dez homens trabalharam para colocar a carga em um outro veículo. Não havia prazo definido para o destombamento do caminhão e a remoção do veículo.