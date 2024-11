Um homem, de 22 anos, foi assassinado durante uma briga de bar na madrugada desta segunda-feira (4/11), no bairro Angola, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava com um conhecido no estabelecimento quando começou a discutir com dois homens sentados em outra mesa do bar.





A briga continuou e os envolvidos foram para o lado de fora do imóvel. Em determinado momento, os homens sacaram duas armas de fogo e dispararam contra o jovem. Depois dos tiros, a dupla fugiu em um carro Fiat Siena prata.

De acordo com o relato de uma testemunha, um dos suspeitos do crime é gerente do tráfico de drogas no bairro Jardim Brasília. Até o momento, ninguém foi preso.

A perícia recolheu cápsulas de calibre 9mm e .40. O corpo foi encaminhado para o IML e o caso será investigado.

