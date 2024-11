A execução a tiros e facadas do médico oftalmologista Paulo Francisco Corrêa de Barros, de 71 anos, em seu sítio na zona rural de Inhapim, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, completa uma semana neste domingo (3/11). O 62º Batalhão de Polícia Militar na cidade informou à reportagem que as buscas pelo caseiro e pela esposa dele foram encerradas.

Agora, a Polícia Civil assume as diligências a fim de identificar o paradeiro do casal, flagrado em imagens de uma câmera de monitoramento da propriedade cometendo o crime. O EM entrou em contato com o delegado responsável pela investigação para saber se há alguma pista da possível localização dos assassinos, mas não houve retorno até o fechamento desta publicação.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, Paulo teria enviado uma mensagem pelo WhatsApp ao afilhado no domingo (27/10), por volta das 22h, pedindo socorro. Depois disso, o rapaz não conseguiu ter mais contato com a vítima e ligou para a secretária do médico. A funcionária então foi ao quartel da PM em Inhapim, por volta das 9h na segunda-feira (28/10), para pedir auxílio.

Os militares compareceram ao local e encontraram o médico morto. Nas imagens registradas por uma câmera de monitoramento que a PM teve acesso, Paulo e o caseiro, de 27 anos, aparecem na área externa da propriedade trocando agressões físicas.

A companheira do rapaz, de 18, também é vista no vídeo aplicando golpes de facão na vítima, que segurava uma arma de fogo e acabou desarmada pelo caseiro, sendo levada para o interior do imóvel. A perícia da Polícia Civil constatou que Paulo levou dois tiros: um no peito e outro na perna.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia