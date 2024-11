O aposentado Vicente de Paula Santos, de 59 anos, que havia desaparecido depois de sair de casa em Belo Horizonte na manhã dessa sexta-feira (1º/11), foi encontrado neste sábado (2/11) em um hospital de Jaboticatubas, na Região Metropolitana. Ele havia saído de casa, no Bairro Parque São Pedro, na Região de Venda Nova, por volta das 9h de ontem para ir ao banco e ao mercado, quando não deu mais notícias.

A esposa dele, a manicure Mirian José da Silva Santos, de 61 anos, contou que Vicente foi localizado após uma intensa mobilização de amigos e familiares, que começaram a enviar em grupos de WhatsApp uma arte de divulgação com a foto do aposentado e telefones para contato. Às 15h, a mulher recebeu notícias do paradeiro do marido.

“Um ciclista que mora na cidade me ligou e disse que viu meu marido vagando pela rua. Depois, outro homem que conhece esse ciclista fez contato comigo para dizer que ele tinha sido levado para um hospital e nos enviou a localização. Então, eu, minha cunhada e uma amiga fomos lá de carro e o encontramos bem desidratado”, explica Mirian, acrescentando que se sentiu acolhida com a rede de apoio que recebeu. “Uma mulher me ligou para me tranquilizar e disse que ajudou ele oferecendo comida”, acrescenta.

Mirian explica ainda que o marido perdeu a identidade e o cartão do banco. Segundo ela, Vicente não estava com nenhuma quantia em dinheiro no momento em que foi achado. “Ainda não sabemos se ele conseguiu sacar o pagamento no banco. Então, ainda não dá pra dizer se ele foi roubado”, conta.

Esta não é a primeira vez que Vicente sai de casa e não volta. Em março de 2014, ele ficou sete dias desaparecido depois de sair para trabalhar. Em abril de 2015, outro episódio foi registrado, mas Vicente apareceu no mesmo dia. Os incidentes, segundo a família, decorreram de um quadro severo de estresse, que resultou em perda temporária de memória. A situação se agravou com o desenvolvimento de síndrome do pânico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em 2017, Vicente, que prestava serviço na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) por meio de uma empresa terceirizada, foi afastado do trabalho ao obter o direito à aposentadoria.