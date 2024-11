Um homem de 54 anos, identificado como Wander Lucio de Moura, morreu na noite dessa sexta-feira (1º/11) depois de ser atacado por um cão da raça pitbull em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. No boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar consta que a vítima estava em uma festa na casa onde havia prestado serviços como pedreiro.

Wander havia voltado à residência a convite dos proprietários do imóvel. A tutora do cachorro contou à PM que a vítima foi atacada quando passou pelos fundos da casa — local em que o pitbull tem um espaço reservado para ele. O evento acontecia em outra parte do imóvel.

O animal estava preso por meio de uma corrente, mas conseguiu quebrá-la e avançou sobre o homem, que teve ferimentos no rosto, pescoço, mãos e braços. O namorado da mulher disse aos militares que tentou, sem sucesso, parar o ataque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou a morte ainda no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) em Conselheiro Lafayette.

Pitbull tem predisposição para ser agressivo?

Para Aldair Pinto, professor do curso de veterinária do Centro Universitário UniBH, a agressividade dos cães não pode ser associada a uma raça específica.

Em entrevista ao EM em outubro do ano passado, ele frisou que um animal avança por diversas razões — como, por exemplo, para defender a comida — e até sem motivos. Basicamente, o modo como o cão é criado e as características do ambiente onde ele vive são fatores que vão influenciar o comportamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia